أكد السفير الإيراني لدى المكسيك، أبو الفضل باسنيده، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية قد تتمكنان من بناء علاقة صداقة قوية في المستقبل القريب، معتبرًا أن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 تمثل رسالة إيجابية في ظل التطورات السياسية الجارية بين البلدين.

وفي تصريحات لمجلة بوليتيكو خلال فعالية جماهيرية خاصة بالمونديال في المكسيك، أوضح السفير الإيراني أن تواجد منتخب بلاده على الأراضي الأمريكية يحمل دلالة واضحة على دعم السلام والتواصل بين الشعوب.

ووجّه باسنديده رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "إذا غضّت الولايات المتحدة الطرف عن مصالح إسرائيل، يمكن لإيران والولايات المتحدة أن تصبحا صديقين جيدين جدًا".

كما أشار إلى أن رفض منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني المرافق للمنتخب قد ينعكس سلبًا على استعدادات الفريق وأدائه خلال البطولة.

ويستهل منتخب إيران مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل، بعد نقل مقر الإعداد من ولاية أريزونا الأمريكية.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، حيث يواجه "الفراعنة" في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مواجهة قد تكون حاسمة لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.