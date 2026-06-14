زيلينسكي يعتزم إجراء محادثات مع الحلفاء خلال سلسلة من القمم الدولية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إنه يعتزم إجراء محادثات مكثفة مع الدول الشريكة في الأسابيع المقبلة خلال سلسلة من القمم رفيعة المستوى.

وذكر أن المناقشات ستركز على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وزيادة الدعم لأوكرانيا، ولاسيما الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف خلال خطابه المسائي أن كييف تسعى أيضا إلى إحراز تقدم بشأن اتفاقيات من شأنها توفير استثمارات في إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية مقابل تسليم طائرات مسيرة جاهزة.

وأشار على وجه التحديد إلى اجتماع لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الرائدة في فرنسا الأسبوع الجاري، يليه قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما استشهد زيلينسكي بقمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل.

وتعمل أوكرانيا على صد الغزو الروسي منذ أكثر من أربع سنوات بدعم غربي.