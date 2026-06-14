 زيلينسكي يعتزم إجراء محادثات مع الحلفاء خلال سلسلة من القمم الدولية - بوابة الشروق
الأحد 14 يونيو 2026 4:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يعتزم إجراء محادثات مع الحلفاء خلال سلسلة من القمم الدولية

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يونيو 2026 - 3:58 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2026 - 3:58 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إنه يعتزم إجراء محادثات مكثفة مع الدول الشريكة في الأسابيع المقبلة خلال سلسلة من القمم رفيعة المستوى.

وذكر أن المناقشات ستركز على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وزيادة الدعم لأوكرانيا، ولاسيما الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف خلال خطابه المسائي أن كييف تسعى أيضا إلى إحراز تقدم بشأن اتفاقيات من شأنها توفير استثمارات في إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية مقابل تسليم طائرات مسيرة جاهزة.

وأشار على وجه التحديد إلى اجتماع لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الرائدة في فرنسا الأسبوع الجاري، يليه قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما استشهد زيلينسكي بقمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل.

وتعمل أوكرانيا على صد الغزو الروسي منذ أكثر من أربع سنوات بدعم غربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك