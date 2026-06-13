رئيس الحكومة: إنهاء مديونية شركات البترول الأجنبية يبعث برسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم السبت، مشروعين كبيرين في قطاع البترول، وهما: شركة رشيد للبترول، ومحطة إدكو للإسالة.

وعلق خلال مؤتمر صحفي عقب جولته لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، على إعلان وزارة البترول نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية، التي بلغت 6.1 مليار دولار.

وأشار إلى «إيجابية الإعلان عن هذا الخبر، ورد الفعل الخارجي الذي أشاد بنجاح مصر ومدى جدية الحكومة في سداد مستحقات الشركات».

وأوضح أن إنهاء مديونية الشركات الأجنبية يبعث برسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الحكومة في إنهاء تلك المديونية.

ولفت إلى أن الحكومة تلقت توجيهًا مباشرًا من الرئيس السيسي، لإنهاء الملف في أقرب وقت، موضحًا أن الرئيس كان يتابع الأرقام شهريًا، للتأكد من السير طبقًا لمخطط المستهدف.

وذكر أن «الأمر ينعكس على تسارع معدلات الاستكشافات الجديدة من الشركات الأجنبية، التي تتكلف مئات الملايين من الدولارات».

وتحدث عن محطة إسالة إدكو، مضيفًا: «لا دولة تمتلك تلك البنية الأساسية الموجودة في المحطة، والتي تتخطى قيمتها الاستثمارية الدولارية الآن 10 مليارات دولار، وتجعل مصر المركز الإقليمي للغاز».