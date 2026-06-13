الداخلية تكشف ملابسات فيديو رقص سائق أوتوبيس أثناء القيادة وتضبطه بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق أوتوبيس بتهمة الرقص والاستعراض أثناء قيادته المركبة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق بالاستعراض والرقص أثناء قيادته أوتوبيس على الطريق الدائري بالجيزة، بما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأوتوبيس الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه ساري التراخيص، كما تم ضبط قائده، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الفيديو تم تصويره قبل عام، وأنه أقدم على ذلك على سبيل المزاح.

تم التحفظ على الأوتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.