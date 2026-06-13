لاعب بلجيكا قبل مواجهة مصر: صلاح لاعب من الطراز الرفيع

أشاد ماكسيم دي كويبر، لاعب منتخب بلجيكا بإمكانيات، محمد صلاح، نجم منتخب مصر، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء بعد غدٍ، الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال ماكسيم دي كويبر في تصريحات لشبكة آر تي بي إف البلجيكية: "أنا متحمس للغاية.. لقد بدأت البطولة مؤخرًا، وشاهدنا المباراة الافتتاحية على جميع أجهزة التلفاز في معسكرنا التدريبي".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر حتى يوم الاثنين، الجميع متشوق لبدء البطولة، هناك بيئة عمل ممتازة هنا، والأجواء رائعة، وكل شيء مُهيأ لبطولة ناجحة".

وتابع: "من الصعب شرح سبب هذه الأجواء الرائعة، لكنني أعتقد أنها ببساطة ميزة للفريق، الجميع على وفاق تام، من الرائع وجود لاعبين ذوي خبرة، سبق لهم المشاركة في بطولات، إلى جانب اللاعبين الشباب".

وأكمل: "محمد صلاح؟ صحيح أنني لاعب في برايتون، لكنني لم ألعب ضده في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل.. ستكون هذه المرة الأولى".

وأتم ماكسيم دي كويبر تصريحاته قائلًا: "لا أعرف عدد الأهداف التي سجّلها في أفضل دوري في العالم.. إنه لاعبٌ رائع، من الطراز الرفيع، لقد أمضى سنواتٍ عديدة في أفضل دوريات العالم".