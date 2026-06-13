تأييد حبس كروان مشاكل عامين وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي، اليوم السبت، بتأييد الحكم المعارض عليه من "ا ع م"، وشهرته "كروان مشاكل"، بالحبس لمدة عامين، وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو من خلال حساب منشأ على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" من شأنه خدش الحياء العام.

وجاء في القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية، قيام المتهم في غضون شهر مايو 2026 بنشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على عبارات خادشة للحياء.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد القبض على المتهم طبقا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، إلى أن جرت محاكمته، بعضوية المستشارين: ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتارية المحكمة، محمد شعبان وعبدالله سعيد.