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استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان حاتم صلاح وزوجته نهلة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة "ON"، إذ تحدثا عن تفاصيل حياتهما بعد الزواج وعلاقة ذلك بالنجاحات الفنية الأخيرة التي حققها حاتم.

وأكد حاتم صلاح أن الجواز "وشه حلو" عليه بشكل كبير، وأوضحت زوجته أن رحلة نجاحه تزامنت مع مراحل ارتباطهما؛ فقد بدأ تصوير مسلسل "إخواتي" أثناء فترة تعارفهما.

أشار حاتم إلى أنه قدم أعمالا حققت نجاحا خلال ارتباطه بزوجته، منها مسلسل "ابن النادي"، وفيلم "برشامة"، ومسلسل "إفراج".

وأشادت نهلة، زوجة حاتم، باجتهاده الشديد، قائلة إنه يذاكر ويخصص وقتا طويلا لشغله ويتأنى في اختياراته، مشيرة إلى أنه يجمع بين الموهبة والاجتهاد.

وكشف الزوجان عن تشجيعهما لنادي الزمالك، وهو ما يمنع حدوث أي مشاحنات كروية داخل المنزل.

كما تحدثت نهلة عن دعم حاتم صلاح الكبير لها خلال دراستها للماجستير (MBA)، وروت موقفا مؤثرا عن امتحانها الشامل الذي استمر 24 ساعة متواصلة، حيث ظل حاتم مستيقظا طوال الوقت ليقدم لها الدعم، ورفض النوم ليعد لها "الشاي والسندوتشات" لضمان تركيزها.

وبسؤال منى الشاذلي للثنائي عن انتظارهما حدثا سعيدا، أوضحا أنهما ينتظران مولودهما الأول.