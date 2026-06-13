رئيس الوزراء: قدرتنا على الصمود أمام الأزمات دليل على نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ تنفيذ عملية شراء مركزي لمستلزمات محطات الصرف الصحي في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، سواء لمحطات الرفع أو المعالجة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أن الهدف من هذا الإجراء هو التأكيد على الجاهزية الكاملة لشركات المقاولات لتنفيذ محطات المرحلة الثانية فور الانتهاء بشكل كامل من محطات المرحلة الأولى.

وفي شأن آخر، تحدث مدبولي عن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، قائلًا إنه يواجه دائمًا تشكيكًا غير واقعي، لكن التحسن أصبح ملموسًا ليس فقط بالأرقام، وإنما أيضًا بقدرة الدولة على الصمود أمام أزمات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية تناولت الوضع الاقتصادي مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وتوقعت أن تكون مصر من بين أكثر الدول تأثرًا، كما راهنت هذه التقارير على مدى قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الأزمة.

ونوه بأن الدولة المصرية تشهد نموًا اقتصاديًّا وأن الإنتاج لم يتأثر، رغم وجود أزمات وارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار، مؤكدًا أن هذه التطورات شهدتها مختلف دول العالم، وليست حكرًا على مصر.

وشدد على توافر جميع المستلزمات واستمرار المنشآت الإنتاجية في العمل بكامل طاقتها وبأعلى كفاءة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في جذب العديد من الاستثمارات.

وأوضح أن مسؤولي شركات عالمية يثنون على التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، لدرجة أن بعض الشركات أغلقت مصانع لها في دول أخرى ونقلت أنشطتها إلى مصر، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسار النمو.

وأشار إلى أن ارتفاع رصيد العملة الأجنبية بدأ يتحقق من قطاعات حقيقية، مثل التصدير والصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن الدولة لا يزال أمامها طريق طويل ومساحة أكبر للتطوير بما يسهم في تحقيق المزيد من التحسن.