ديشامب ينتقد جدولة مباريات المونديال

انتقد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، جدولة مباريات بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل بداية مشوار فريقه، في المونديال.

وهاجم ديشامب تزايد الأعباء الواقعة على لاعبي المنتخبات بسبب جدولة مباريات بطولة كأس العالم 2026، كما حذّر من عواقب صحية خطيرة قد تنتج عن ذلك.

وقال ديديه ديشامب في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية: "إن مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ فترة طويلة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "هناك 48 منتخبًا مشاركًا في كأس العالم 2026 وحدها، كما توجد بطولات إضافية، مثل كأس العالم للأندية، لذلك لا يمكن استبعاد خطر الاحتراق الذهني والبدني".

وأتم ديديه ديشامب تصريحاته قائلًا: "يمكن اليوم حساب مستوى الإرهاق البدني لدى اللاعب، لكن ما لا يمكن قياسه هي حالته الذهنية، وهذا العامل يلعب دورًا مهمًا للغاية في كرة القدم".