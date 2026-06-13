ديمبلي يثير جدلًا فنيًا داخل معسكر فرنسا قبل كأس العالم 2026

سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على حالة من الجدل داخل منتخب فرنسا قبل انطلاق كأس العالم 2026، بسبب التباين الكبير في مستوى النجم عثمان ديمبيلي بين أدائه مع ناديه وظهوره مع المنتخب.

ويخوض المنتخب الفرنسي منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات السنغال والنرويج والعراق، حيث يستهل مشواره بمواجهة السنغال في افتتاح مباريات المجموعة يوم 16 يونيو.

ووفقًا للتقرير، فإن ديمبلي قدّم مستويات لافتة مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، بينما لم ينجح في ترجمة هذا التألق إلى أداء مماثل مع المنتخب خلال آخر مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وأيرلندا الشمالية.

وأدى هذا التراجع إلى فتح باب الانتقادات داخل الإعلام الفرنسي، حيث طالب بعض المحللين بإبقائه على مقاعد البدلاء خلال مباريات المونديال.

ورغم ذلك، أكدت التقارير أن المدير الفني ديدييه ديشامب لا يفكر في استبعاد اللاعب، ويعتبره عنصرًا مهمًا في خططه الأساسية خلال البطولة.

وأشارت "آس" إلى أن أحد أسباب تذبذب مستوى ديمبلي مع المنتخب يعود إلى اختلاف مركزه ودوره التكتيكي، حيث يلعب مع باريس سان جيرمان كمهاجم حر، بينما في المنتخب يتم توجيه اللعب بشكل أكبر نحو كيليا مبابي الذي يشغل المساحات الهجومية نفسها.

كما أوضحت الصحيفة أن عودة ديمبلي للعب على الجناح الأيمن أصبحت أكثر صعوبة بسبب تألق مايكل أوليسي، ما يزيد من تعقيد اختيارات ديشامب الهجومية قبل انطلاق البطولة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ديمبلي رغم دوره القيادي داخل غرفة الملابس، إلا أن تأثيره داخل الملعب لا يزال محل نقاش، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول إلى التوليفة الهجومية الأنسب قبل ضربة البداية في المونديال.