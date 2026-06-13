ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد يليه فتح مضيق هرمز للجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران غدًا الأحد، بعدها سيتم فتح مضيق هرمز للجميع.

وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، اليوم السبت: «كان اتفاق باراك حسين أوباما مع إيران، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، طريقًا سهلاً وواضحًا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما كانت إيران ستمتلكه قبل ست سنوات، وستستخدمه منذ زمن طويل».

وأضاف: «اتفاقي مع إيران فهو عكس ذلك تمامًا.. جدارٌ يمنع امتلاك أي سلاح نووي! في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه».

وتابع: «من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، ومباشرةً بعد توقيعه سيُفتح مضيق هرمز للجميع. علاقتنا مع إيران مختلفة تمامًا وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة».

واستكمل: «على عكس مدفوعات أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال».

وذكر ترامب: «في الوقت المناسب، عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز B-2 وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة».

وختم بالقول: «نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها، على المدى البعيد. نأمل أن تسير هذه العملية بسلاسة وسرعة. وإن لم يحدث ذلك، فلدينا البديل الأمثل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه مجددًا».



