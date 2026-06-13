 مسئول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط

وكالات
نشر في: السبت 13 يونيو 2026 - 3:43 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 3:43 م

نقل موقع "بلومبرج" عن مسئول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف أنه إذا نفذت طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها، وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي، بسحب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان رئيس الوزراء ​الباكستاني شهباز شريف، ‌قد أعلن اليوم السبت، أن الولايات ​المتحدة وإيران ​اتفقتا على إطار اتفاق ⁠سلام ينهي ​الحرب المستمرة منذ ​شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد ​التوصل إلى ​نص نهائي للاتفاق.

وذكر شريف ‌أن ⁠باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق ​والمتوقع ​في ⁠غضون الساعات الأربع ​والعشرين المقبلة، ​ويعقب ⁠ذلك محادثات على المستوى الفني ⁠خلال ​الأسبوع.

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