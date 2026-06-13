كشف المنتخب الإسباني عن استخدام تقنية حديثة للمساعدة في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك من خلال ارتداء اللاعبين سترات خاصة تحتوي على هلام (جيلي) مُجمّد يساهم في خفض حرارة الجسم أثناء التدريبات.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كاب فيردي يوم الاثنين المقبل، في أول ظهور للمنافس الأفريقي بتاريخ كأس العالم.

وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن "لاروخا" يعد من بين 14 منتخبًا يعتمد هذه التقنية المبتكرة، التي طورتها "شركة أديداس" بهدف تحسين جاهزية اللاعبين في الظروف المناخية القاسية.

وأشار الاتحاد إلى أن السترات قادرة على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بما يصل إلى نصف درجة مئوية، فيما يمكنها تقليل حرارة الجلد بنحو 13 درجة مئوية، ما يساعد اللاعبين على الحفاظ على مستويات الأداء البدني خلال التدريبات.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس توجه المنتخب الإسباني نحو الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية، لضمان دخول اللاعبين المباريات بأفضل حالة بدنية ممكنة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة إسبانيا وكاب فيردي على ملعب مزود بسقف مغلق في أتلانتا، ما يوفر حماية نسبية من درجات الحرارة المرتفعة.

ويُعد منتخب إسبانيا، بطل كأس العالم 2010، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026، حيث يتواجد في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي كاب فيردي.