- رئيس الحزب لـ الشروق: نتمنى عودة الحركة إلى الأسس التي شاركنا في بنائها ولسنا خصومًا لها

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القرار الذي اتخذه الحزب حتى الآن هو تجميد نشاطه داخل الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أن الحزب لم يتخذ قرارًا بالانسحاب منها.

وأضاف زهران، ردًا على سؤال لـ«الشروق» بشأن موقف الحزب من الحركة المدنية ومدى استمرار تجميد نشاطه بها، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بشأن انتخاباته الداخلية، أن الظروف لم تصل إلى حد يستدعي الانسحاب، لكنها كانت تستدعي تجميد النشاط بسبب وجود خلافات وصفها بأنها «غير قابلة للحل» في ذلك التوقيت.

وأوضح أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يكن سببًا في الخلاف، مشيرًا إلى أن الحزب لا يتعامل مع الأمر من منطلق حسابات عددية أو توازنات داخل الحركة المدنية تدفعه إلى الانسحاب، وإنما اتخذ قرار التجميد باعتباره رسالة سياسية أراد إيصالها في لحظة اتخاذ القرار.

وأكد زهران أن الحزب يتمنى عودة الحركة المدنية إلى الأسس التي شارك في بنائها عند تأسيسها، معتبرًا أن الرهان يجب أن يكون دائمًا على ما هو أفضل، ومشددًا على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لا يعد عدوًا أو خصمًا للحركة.

وأضاف أنه إذا عادت الحركة إلى النهج الذي تأسست عليه، والقائم على التوافق في اتخاذ القرارات، فقد يكون من الممكن استعادة التفاهم حول القضايا الخلافية، موضحًا أن هذه القواعد تمثل الأساس الطبيعي لأي تحالف سياسي.

واعتبر أن استمرار احتكار الصوت الواحد والتوجهات داخل الحركة المدنية كان من الأسباب التي أوصلتها إلى وضعها الحالي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مغادرة بعض القوى للحركة إذا لم تعد إلى النهج الذي انطلقت به عند تأسيسها.