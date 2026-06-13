أعلن نادي السد القطري توصله لاتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي مع روبيرتو مانشيني، المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد موسم واحد خاضه مع الأبيض.

وجاء في بيان رسمي من السد: "وقت قصير لكنه ثمين، مليء بالذكريات الرائعة.. شكرًا مانشيني، ونأمل أن تستمر القصة يومًا ما".

وأتم بيان نادي السد الذي أرفقه بمقطع فيديو، يوجه من خلاله مانشيني رسالة لجماهير الفريق: "كل التوفيق لك في تحديك القادم، ونأمل أن نراك قريًا.. إلى اللقاء".

ويرتبط اسم روبيرتو مانشيني بالعودة لتدريب منتخب إيطاليا من جديد، خلفًا لجينارو جاتوزو، الذي تقدم باستقالته بعد الفشل في التأهل لنهائي كأس العالم 2026.

وكان الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، قد أكد قبل أيام قليلة أن مانشيني يبدي انفتاحًا على العودة لتدريب الأتزوري منذ عدة أسابيع، ويُفهم الآن أنه ينتظر فقط الضوء الأخضر النهائي من الاتحاد لبدء فترته التدريبية الثانية مع المنتخب.

يُذكر أن روبيرتو مانشيني كان قد تولى تدريب نادي السد القطري، في أكتوبر الماضي، خلفًا للإسباني، فيليكس سانشيز، وخاض مع الفريق 27 مباراة، فاز في 15 منهم، وتعادل في 5.

وبخلاف الهزيمة في 7 مباريات للسد، تحت قيادة المدرب الإيطالي، روبيرتو مانشيني، إلا أن الفريق حقق معه بطولة الدوري القطري الممتاز.