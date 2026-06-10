بيان أمريكي غربي يدين الأعمال الخبيثة التي يقوم بها فيلق القدس في أوروبا وأمريكا وأستراليا

أدانت عدد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية، بشكل مشترك ما وصفته بـ«الأنشطة العدائية» التي ينفذها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

وأكد البيان، الذي نشرت نصه وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، رفض ما اعتبره مخططات وأعمالًا تستهدف معارضين إيرانيين وصحفيين ومصالح ومجتمعات يهودية وإسرائيلية، مشددًا على التزام الدول الموقعة بحماية أمنها ومواطنيها من هذه التهديدات، ومطالبًا إيران بوقف تلك الأنشطة فورًا.

وأشار البيان إلى وجود ارتباطات طويلة الأمد بين الأجهزة الأمنية الإيرانية وجماعات إجرامية محلية ودولية، لافتًا إلى أن «الاستعانة بهذه الجماعات أمر مرفوض».

وأدانت الدول الموقعة سلسلة هجمات شهدتها عدة دول أوروبية واستهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، مؤكدة أن «محاولات القتل أو الاختطاف أو الترهيب أو المضايقة على أراضي الدول تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية والأعراف الدولية».

وجدد البيان التأكيد على مواصلة التنسيق بين الدول الموقعة، واتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذه الأنشطة ومنع تكرارها.