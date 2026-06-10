الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم مشروعات السدود بالكونغو الديمقراطية من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزام مصر مواصلة السعي الجاد، للانطلاق بالعلاقات بين مع الكونغو الديمقراطية إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يزور مصر حاليًّا: «تناولنا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الشراكات في المشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، من خلال التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون، لتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل».

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه أعاد التأكيد على التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع الرئيس السيسي: «ثمنت عاليًّا المواقف الكونغولية الحكيمة والمسئولة في ملف مياه النيل تلك المواقف التي تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء؛ شركاء نهر النيل وأكدنا على ضرورة التحلي بحسن النية وروح التفاهم، والتوافق في حوض نهر النيل».