الإفريقي التونسي يعلن تسوية ديونه ويؤكد مشاركته في دوري أبطال افريقيا

أعلن النادي الإفريقي التونسي نجاحه في تسوية جميع ديونه واستيفاء الشروط الإدارية والمالية المطلوبة، ما يؤهله للمشاركة في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وكان النادي الإفريقي قد تُوج بلقب الدوري التونسي هذا الموسم بعد منافسة قوية مع الترجي الرياضي التونسي حتى الجولات الأخيرة، ليحرز لقبه الرابع عشر في تاريخه والأول منذ موسم 2014/2015، ليعود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ موسم 2018-2019

وجاء في بيان النادي كالاتي:

"تعلم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي جماهيرها الوفية أنه تم اليوم خلاص مبلغ قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتّة وخطايا مستوجبة الدفع، كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية.

وبذلك، يكون النادي قد استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة، وأصبح مؤهلاً للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم.

وتتوجه الهيئة المديرة بجزيل الشكر إلى كافة الأطراف التي ساهمت في تجاوز هذه المرحلة، كما تدعو جماهير النادي إلى مواصلة الالتفاف حول فريقها ومساندته، دعمًا لمسيرة النجاح وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، ومواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار المالي للنادي وترسيخ أسس مشروعه المستقبلي"