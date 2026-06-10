القيادة المركزية الأمريكية: عطّلنا ناقلة نفط في خليج عُمان بعد انتهاكها للحصار

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها عطّلت ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي.

وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: «في تمام الساعة 11:14 مساءً من يوم 9 يونيو، عطّلت القوات الأمريكية ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي، بعد أن انتهكت سفينة أخرى الحصار المفروض عليها بمحاولتها نقل النفط من إيران».

وأضافت: «عطّلت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ناقلة النفط "سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو أثناء عبورها خليج عُمان. وأطلقت طائرة أمريكية ذخائر دقيقة على غرفة محركات السفينة بعد أن رفض طاقمها مرارًا وتكرارًا الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية».

وتابعت: «منذ بدء الحصار في 13 أبريل، عطّلت قوات سنتكوم ثماني سفن مخالفة، وأعادت توجيه 134 سفينة امتثلت، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية».