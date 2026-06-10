أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، وصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى أرض الوطن، عبر ميناء نويبع المصري البحري، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما يضمن عودة الحجاج في يسر وسلامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على متابعة رحلات عودة حجاج السياحة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج للموسم هذا العام.

من جانبها، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن إتمام عودة آخر رحلات الحج السياحي البري يمثل تتويجًا لجهود الوزارة التي بذلتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وختامًا ناجحًا للمنظومة المتكاملة التي عملت عليها الوزارة طوال الموسم.

وأشارت إلى أنه تمت متابعة تحركات كل المركبات السياحية المشاركة لحظيًا عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بما أسهم في رصد مواقع الحافلات على مدار الرحلة وضمان التزامها بخطوط السير والمواعيد المقررة.

وأوضحت أن غرفة عمليات متابعة رحلات الحج السياحي البري ظلت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الموسم لمتابعة سير الرحلات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة المغادرة وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أن منظومة التتبع شهدت هذا الموسم تطورًا نوعيًا بامتداد تغطيتها لأول مرة إلى خارج الحدود المصرية، بما أتاح متابعة المركبات على امتداد مسار الرحلة كاملًا ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الرقابة والسلامة وعكس ما وصلت إليه المنظومة الرقمية للوزارة من كفاءة في خدمة ضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن الوزارة، قد أتمت خلال موسم حج 1447هـ نقل 5700 حاج ضمن برنامج الحج السياحي البري عبر أسطول يتكون من 130 حافلة من الحافلات الحديثة المجهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة وتوجيهات وزير السياحة والآثار بتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن من حجاج السياحة منذ سفرهم وطوال رحلة الحج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.