رئيس حي السلام أول يعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ خط طرد بقطر 1500 مم

- جودة: ممتد من المحطة الحلزونية بكوبري 3 بطريق الدائري حتى شارع طابا

عقد اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي السلام أول، اجتماعًا بحضور ممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الطرق، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحي.

وأكد جودة، اليوم الأربعاء، مناقشة تنفيذ خط الطرد قطر 1500 مم الممتد من المحطة الحلزونية بكوبري 3 بطريق الدائري حتى مصب كونكورد وشارع طابا بنطاق حي السلام أول، ومتابعة معدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد رئيس الحي، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لما له من أهمية كبيرة في دعم منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بإعادة الشيء لأصله فور الإنتهاء من الأعمال، حفاظًا على المرافق العامة والسيولة المرورية والمظهر الحضاري للشوارع.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.