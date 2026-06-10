سياسي ألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة بمنع دخول حكم صومالي إلى أمريكا لإدارة مباريات كأس العالم

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استنكر عدد من مسئولي السياسة في ألمانيا، قرار الولايات المتحدة بمنع حكم صومالي من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم، وطالبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة التدخل.

وقالت رئيسة اللجنة الرياضية في البرلمان الألماني، أيدان أوزوجوز، لوكالة أنباء ريداكتيونسنتزفيرك دويتشلاند: "يجب على جياني إنفانتينو رئيس الفيفا التدخل ومطالبة الولايات المتحدة بشكل عاجل بضرورة الالتزام بواجباتها بدلا من الاستمرار في أسلوبه الودي".

وأضافت أوزوجوز، أن الولايات المتحدة في سعيها لاستضافة مونديال 2026، قبلت ملف الترشيح الذي يلزم الدولة المضيفة بضرورة احترام حقوق الإنسان بشكل كامل خلال البطولة.

وتابعت: "لا يجوز بأي حال من الأحوال ترك روح كأس العالم مرهونة بأهواء الدولة المضيفة، فما حدث ضرر بالغ".

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون السياسة الخارجية، بوريس مياتوفيتش، استبعاد الحكم الصوملي بأنه عار على كرة القدم العالمية.

وتعد الصومال واحدة من 39 دولة فرضت عليها الولايات المتحدة إجراءات هجرة مشددة، كما أنها ضمن مجموعة أصغر من الدول الخاضعة لحظر كامل على دخول الأراضي الأمريكية.