سينيسي ينتقل إلى توتنهام في صفقة انتقال حر

أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، على أن ينضم إلى الفريق اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء عقده مع بورنموث، وذلك بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي.

وأعرب سينيسي عن سعادته بالانضمام إلى النادي اللندني، مؤكدًا أن المشروع الرياضي الذي قدمه له توتنهام كان عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قراره، وقال: "إنه شعور مميز للغاية أن أصبح لاعبًا في توتنهام. سأبذل كل ما لدي لإسعاد الجماهير وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها، وأطمح للفوز بالألقاب مع الفريق".

من جانبه، أشاد المدير الرياضي يوهان لانغه بقدرات المدافع الأرجنتيني، مؤكدًا أنه يجمع بين الجودة الفنية والذكاء والقيادة، وأن خبرته وشخصيته تتناسبان مع أسلوب لعب الفريق.

كما أبدى المدير الفني روبرتو دي زيربي حماسه للعمل مع اللاعب، مشيرًا إلى أن خبرته وجودته في بناء اللعب وقوته التنافسية ستمنح الفريق المزيد من الصلابة والمرونة التكتيكية.

ويصل سينيسي إلى توتنهام بعد أربع سنوات ناجحة مع بورنموث، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق وساهم في تأهله للمشاركة الأوروبية لأول مرة في تاريخه.

وبدأ المدافع الأرجنتيني مسيرته مع سان لورينزو، قبل الانتقال إلى فينورد الهولندي عام 2019، حيث شارك في عدة بطولات أوروبية وساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

وخلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم سينيسي مستويات لافتة، إذ كان من بين أفضل المدافعين في التمريرات الطويلة والاعتراضات والتشتيت والكرات المقطوعة، كما تصدر قائمة المدافعين الأكثر صناعة للأهداف.

ويمتلك سينيسي ثلاث مباريات دولية بقميص منتخب الأرجنتين منذ ظهوره الأول عام 2022، ويأمل في مواصلة تألقه مع توتنهام خلال المرحلة المقبلة.