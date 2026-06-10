مسئولة كندية سابقة تؤلف كتاب الصديق غير الموثوق عن العلاقة المتوترة مع أمريكا

تعكف مسئولة حكومية كندية بارزة سابقة، تصادمت كثيرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وضع كتاب عن علاقة بلادها المتوترة بالولايات المتحدة.

وأعلنت دار نشر "سايمون آند تشوستر"، اليوم الأربعاء، أن كتاب "الصديق غير الموثوق" لنائبة رئيس الوزراء الكندية كريستيا فريلاند، سيصدر في 13 أكتوبر المقبل.

وقالت فريلاند، في بيان صدر عن دار النشر: "هذا كتاب عن السلطة والديمقراطية والخيارات التي تتخذها الدول عندما تبدو القواعد القديمة غير قابلة للتطبيق، ككندية تفاوضت مع الولايات المتحدة خلال سنوات شهدت اضطرابات سياسية استثنائية، اطلعت على تغير تاريخي عن كثب، وأردت أن أسرد قصة ما رأيته، ومعناها بالنسبة للمستقبل".

وكانت فريلاند، خبيرة الشئون الروسية والأوكرانية الحائزة على درجتين علميتين من جامعتي هارفارد وأوكسفورد، كاتبة وصحفية بالفعل قبل أن تدخل عالم السياسة، وعينها رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو وزيرة للتجارة الدولية، وتقلدت مناصب مختلفة على مدار العقد التالي.

فيما انتقدها ترامب في ولايته الأولى عام 2017 بينما كانت الدولتان تعملان على ما صار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقال ترامب آنذاك: "نحن مستاؤون للغاية إزاء المفاوضات وأسلوب كندا في التفاوض. ولا تعجبنا ممثلتهم كثيرا".