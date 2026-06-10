بابا الفاتيكان يزور سجنا في إسبانيا لتقديم الدعم للنزلاء

زار بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر سجنا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، لتقديم الدعم للسجناء قبل أن يترأس قداسا في كاتدرائية ساجرادا فاميليا في برشلونة في وقت لاحق من مساء اليوم.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب ألقاه أمام حوالي 80 سجينا وزائرا في سجن بريانز 1، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب برشلونة "كل إنسان جدير بالتقدير".

وفي خطابه في اليوم الخامس من زيارته إلى إسبانيا، قال البابا - 70 عاما للنزلاء إن أخطاء الحياة لا تحدد هوية الشخص. وأضاف "أدعوكم لمواصلة حلم الرب وأن تدعوه يبدأ بنا من جديد.

وأنشدت مجموعة من النزلاء أغنية للترحيب بالبابا. وسمح لنزيلتين بإلقاء خطابين قصيرين.