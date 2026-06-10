ارتفاع حصيلة شهداء جيش لبنان إلى 30 بعد وفاة جندي متأثرا بغارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، استشهاد أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد قبل نحو 3 أشهر؛ ما يرفع حصيلة شهداء المؤسسة العسكرية إلى 30 منذ مارس الماضي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تنعى "الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية في 17 مارس الماضي".

وترتفع باستشهاد الأحمد، ترتفع حصيلة الشهداء الجيش اللبناني إلى 30 عسكريا منذ مارس الماضي، وفق المعطيات الرسمية.

وارتفعت الأربعاء، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و696 شهيدا و11 ألفا و413 جريحا.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.