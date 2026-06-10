تسريب بيانات لاعبي الأرجنتين يثير الجدل قبل انطلاق كأس العالم

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أزمة تنظيمية كبرى واجهت المنتخب الأرجنتيني قبل يوم واحد فقط من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مما أثار جدلاً واسعاً حول إجراءات حماية البيانات الخاصة بالبطولة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين تعرضت لتسريب غير مقصود من قبل الشركة المنظمة "Road to 26" المسؤولة عن اللقاء الودي الأخير لـ"التانجو".

وجاءت الأزمة بعد نشر الكشف الرسمي دون تظليل أو حجب البيانات الحساسة وأرقام جوازات السفر الخاصة باللاعبين، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي، وثنائي الدوري الإنجليزي إنزو فرنانديز وليساندرو مارتينيز، وهو ما فجّر موجة من الانتقادات الحادة لطريقة إدارة الملف التنظيمي وحماية خصوصية المنتخبات المشاركة.