عون: لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال لقائه اليوم الأربعاء، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى مع وفد من ممثلي رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية، إن هدف المفاوضات مع إسرائيل هو وقف الاعتداءات والانسحاب وعودة النازحين والأسرى، وسلاحنا هو وحدتنا.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون، خلال استقبال الوفد: "ما نقوم به نابع من هدف واحد: وقف الاعتداءات، انسحاب اسرائيل، عودة النازحين والاسرى، انتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسئولية الامن، وإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن "الهدف واحد ولكن الطريقة مختلفة، فتجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا، وحصيلتها الأخيرة تقارب الأربعة آلاف شهيد، وخسائر مادية بمليارات الدولارات، من دون تحقيق أي نتيجة".

وأضاف: "سلاحنا ليس السلاح التقليدي، بل وحدتنا"، مشيراً إلى أنه "على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، إنما التواصل موجود وهدفنا جميعاً المصلحة العامة، والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة، مهما قيل، فهو غير صحيح".

وأكد عون، لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز والوفد المرافق: "تبنيه لما صدر عن القمة الروحية"، مضيفا: "إن لقاءكم في القمة أتى كرد على البعض الذي يلمح إلى صراع بين الأديان والمذاهب في لبنان، ويثبت أن هذا الكلام أو التلميح غير صحيح ولن يحصل".

واعتبر أن "لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم، ويجب أن نقف سدا منيعا في وجه المروّجين للطائفية والمذهبية، ولا يمكن لأحد ادعاء الوطنية فيما هو يستهدف شقيقه في الوطن، فحق الاختلاف مقدس انما ضمن حدود الاخلاق واحترام الآخر، وكل كلام عكس ذلك يؤذي ولا يفيد ويجب كشف من يقف خلفه".

يذكر أن قمة روحية انعقدت في 2 يونيو الحالي، أكدت تأييد الدولة في سعيها من أجل بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، واعتبرت أن مواجهة العدوان تتطلب وحدة وطنية.