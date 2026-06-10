المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت والأردن

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن".

واعتبر المجلس في بيان أصدره الأربعاء، عقب انعقاده في العاصمة البحرينية المنامة، أن الهجمات الإيرانية تمثل "عدوانا سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتُغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقراراً.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفا واحدا مع البحرين ودولة الكويت و الأردن.

كما أكد أن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداءٍ على إحداها هو اعتداءُ عليها جميعا".

وتابع البيان: "يطمئن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأن قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدى لهذه الاعتداءات بكفاءة وجاهزية عالية، وأن قيادات دول المجلس ماضية في صون أمن المنطقة واستقرارها، وأن هذه الاعتداءات لن تزيد شعوب دول المجلس إلا تلاحما وتصميما وإصرارا على مقاومتها والتصدي لها".