تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

أطلق الجيش التايواني صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة بأسلوب "اضرب واهرب"، اليوم الأربعاء، في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني.

ورغم اختبار نظام هيمارس الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، والبر الرئيسي الصيني.

وقال وانج مينج- هوي السيرجنت بالجيش: "نظرا للتهديد الحالي من العدو، سنواصل التدريب على (هيمارس) بعزيمة لا تلين لحماية تايوان، باعتبارنا أقوى قوة في البلاد".

وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى لا تحلق بعيدا للغاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه.

وترى الصين أن تايوان مقاطعة مارقة وتشير إلى أنها يجب أن تخضع لسيطرتها في وقت ما في المستقبل. وترسل سفنا حربية وطائرات في أجواء الجزيرة وسمائها يوميا تقريبا، وأجرت تدريبات عسكرية كبرى في محيطها في السنوات القليلة الماضية.

ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة، لكنها تعارض أي تغيير في الوضع بالقوة وهي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان للدفاع عن نفسها.