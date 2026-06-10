 تايلاند.. مسحوق غامض في مكرونة سريعة التحضير يتسبب في مرض 14 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند.. مسحوق غامض في مكرونة سريعة التحضير يتسبب في مرض 14 شخصا

أودون تاني - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 1:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 1:06 م

تم أخذ مسحوق أبيض مثير للشبهة لتحليله بعدما تمت إضافته للوحبات في متجر مكرونة سريعة التحضير بعد مرض 14 من زبائنه.

وشكا رواد متجر المكرونة في بان فونساوان، بمقاطعة أودون تاني، إلى السلطات أمس الأول الاثنين بعد تعرضهم لأعراض جانبية حادة بعد تناول وجبات من المتجر. وأفادت المجموعة التي ضمت 14 شخصا من زبائن المتجر بتعرضهم لمغص وغثيان وضيق في التنفس ونوبات وتقلصات، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست".

وذكر أربعة من الـ 14 شخصا أنهم دخلوا وحدة الرعاية المركزة.

وقال ساراوت /35 عاما/ أحد المتضررين إنه تعرض لمغص حاد وضيق في الصدر وصعوبة في التنفس وشحب وجهه بعد تناول عدة ملاعق من المكرونة.

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