ميرتس: فشل مشروع المقاتلة المشتركة مع فرنسا يعد فرصة لصناعة الدفاع الألمانية

أشارت تقديرات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى أن فشل مشروع المقاتلة المشتركة بين ألمانيا وفرنسا يمثل في الوقت ذاته فرصة لصناعة الدفاع الألمانية.

وخلال فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء "آي إل ايه"، قال ميرتس، اليوم الأربعاء، إنه "على الرغم من أننا بهذا ننهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، فإننا نفتح أيضا آفاقا جديدة أمام قطاع الصناعة للمضي قدما في بناء طائرات مقاتلة حديثة بطرق أخرى".

وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن جزءا من مشروع "منظومة القتال الجوي المستقبلي" كان مخططاً له بين ألمانيا وفرنسا سيستمر، وهو ما يُعرف بـ"كومبات كلاود" أي السحابية القتالية المخصصة للربط الشبكي بين مختلف أنظمة الأسلحة.

ورأى ميرتس، أن هذا الجزء ينطوي على فرصة كبيرة لـ "مشروع ألماني فرنسي محوري على صعيد السياسة الدفاعية مستقبلا"، مشيرا إلى أن وزيري دفاع البلدين سيتوليان بحث آلية التنفيذ بحلول الاجتماع المشترك المقبل بين الحكومتين الألمانية والفرنسية في منتصف يوليو المقبل.

وكان ميرتس وماكرون، أعلنا مؤخرا بعد خلافات طويلة، إنهاء مشروع المقاتلة النفاثة البالغة قيمته مليارات اليورو، والذي كان من المفترض أن يصبح أكبر مشروع تسليح في أوروبا؛ ويعود ذلك إلى عدم قدرة شركتي "داسو" و"إيرباص" على التوصل إلى خطة عمل مشتركة خلال المفاوضات.

ومن جانبه، صرح رئيس شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" ميشائيل شولهورن، أنه ينتظر من المستشار الألماني أن تتلقى الصناعة الآن "تكليفا واضحا" بشأن الخطوات المقبلة، سواء فيما يتعلق بمشروع "منظومة القتال الجوي المستقبلي" المتقلص أو بتطوير طائرة مقاتلة جديدة.

وأضاف أن المشروعين معاً يملكان المقومات الكافية ليصبحا "مشروعاً ريادياً تكنولوجياً واقتصادياً للصناعة الألمانية والأوروبية".

كما أكد شولهورن، أن القوات الجوية التابعة لحلف الناتو لا تزال بحاجة إلى مقاتلات مأهولة يمكن ربطها شبكياً في وقت لاحق مع طائرات مسيرة بدون طيار.

وذكر أن قطاع الصناعة الألماني يرغب في مواصلة تطوير طائرة مقاتلة "من أجل أوروبا وبالتعاون معها".

وتابع قائلاً: "نحن لا ندعو إلى تحرك ألماني منفرد، بل نفكر بمنظور أوروبي"، مستدركاً بأنه يتعين مشاركة الصناعة الألمانية "بشكل جوهري وبدور مسؤول".

وتُعدّ أكثر الاحتمالات ترجيحاً حالياً هو أن تسعى "إيرباص" والشركة الإسبانية "إندرا" المشاركة في المشروع إلى التعاون مع الشركة السويدية المصنعة لطائرات " ساب جريبن" المقاتلة.