خفر السواحل اليوناني ينقذ 550 مهاجرا خلال 48 ساعة جنوب كريت وقبالة جافدوس

أنقذ خفر السواحل اليوناني نحو 550 مهاجرا، بينهم عشرات القُصّر، خلال 48 ساعة، في عمليات بحرية نفذتها قواته جنوب جزيرة كريت وقبالة جزيرة جافدوس، بحسب ما قاله مسؤولون، اليوم الأربعاء.

وأوضحت مصادر من خفر السواحل اليوناني، أن هناك العديد من القوارب التي تتجه حاليا من ليبيا نحو كريت.

وكان يوم أمس الثلاثاء، شهد أكبر عملية إنقاذ، جنوب كريت، حيث تم إنقاذ 192 شخصا، بينهم 42 من القُصّر، من قارب صيد ونقلهم إلى الشاطئ.

وقال المهاجرون الذين تم إنقاذهم إنهم انطلقوا من السواحل الليبية بعدما دفع كل منهم نحو 3000 دولار أمريكي للمهربين مقابل نقلهم.

ويشهد الطريق الذي يبلغ طوله نحو 300 كيلومتر من ليبيا إلى كريت، عمليات متزايدة من قبل عصابات التهريب.

وكان وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، قال قبل بضعة أيام إن هناك أكثر من نصف مليون شخص ينتظرون حاليا في ليبيا، من أجل سنوح فرصة للسفر إلى أوروبا.