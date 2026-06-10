امرأة أطعمت الحمام والغربان في سنغافورة تواجه اتهاما بموجب قانون حماية الحياة البرية

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تم اتهام امرأة في محكمة سنغافورية اليوم الأربعاء بسبب إطعام حمام وغربان في ييشون في ثلاث مناسبات، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وتم توجيه ثلاثة اتهامات ضد تان تشونج هونج بموجب قانون حماية الحياة البرية. وتشير المزاعم إلى أن السيدة /74 عاما/ أطعمت الطيور دون موافقة كتابية من المدير العام لإدارة الحياة البرية.

ووفقا لوثائق المحكمة، أطعمت تان الحمام في ييشون في نوفمبر 2025.

ويزعم أنها أطعمت الحمام والغربان في ديسمبر 2025، في منطقة بجانب مدرسة ييشون الابتدائية.

وتم اتهام تان بإطعام الحمام الخبز في ممر منتزه ييشون في مارس 2026.

وقالت تان عبر مترجم: "لا أعترف بالاتهامات وأود أن أكتب كي أشرح. كيف أفعل هذا؟ إنني بحاجة لعنوان بريد إلكتروني".

وطلب القاضي من ممثل الادعاء في مجلس المنتزهات الوطنية بتوفير عنوان بريد إلكتروني لتان وأجّل القضية لمنحها وقتا للدفاع عن نفسها.