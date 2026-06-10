الأميرة البريطانية آن تزور تايلاند في يوليو

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أعلنت السفارة البريطانية في بانكوك إن الأميرة البريطانية آن سوف تزور تايلاند في الفترة من 16 إلى 17 يوليو.

وذكرت السفارة عبر صفحتها بمنصة فيسبوك اليوم الأربعاء، "سوف تزور صاحبة السمو الملكي الأميرة آن، رفقة السير تيم لورانس، مملكة تايلاند من 16 إلى 17 يوليو 2026"، بحسب ما أوردته صحيفة بانكوك بوست.

وسوف تكون هذه الزيارة الرابعة للأميرة إلى تايلاند بعد ثلاث زيارات سابقة في 1972 و1979 و1987.

وأوضحت السفارة أن الأميرة آن سوف تزور مدرسة محلية في بانكوك، تدعمها منظمة "أنقذوا أطفال" في تايلاند وسوف تعقد اجتماعا رسميا مع رئيس وزراء تايلاند والملك والملكة.

وسوف تلتقي الأميرة أيضا العالمات التايلانديات، وستحضر معرضا إقليميا عن أمن الصحة قبل تلتقي بممثلي تعاون ثقافي بريطاني تايلاندي.