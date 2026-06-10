أردوغان: مشاركة ترامب في قمة الناتو المقبلة مهمة لاستقرار الحلف

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن مشاركة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قمة الناتو المقبلة «مهمة لاستقرار الحلف».

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، قال أردوغان إن الإعلان عن مشاركة ترامب شخصيًا في قمة الناتو بأنقرة يمثل «خطوة قيّمة من حيث انسجام التحالف وترابطه».

وتواصل السلطات التركية استعداداتها المكثفة لاستضافة قمة قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» المقررة يومي 7 و8 يوليو المقبل في العاصمة أنقرة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية تشمل إغلاق طرق رئيسية وفرض قيود على المجال الجوي، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التدابير في وقت وصف فيه مسئولون أمريكيون القمة المرتقبة بأنها قد تكون من أهم الاجتماعات في تاريخ الحلف، نظرًا للملفات الأمنية والاستراتيجية المطروحة على جدول أعمالها، بحسب صحيفة «حرييت» التركية.

ملفات خلافية

وتكتسب القمة أهمية خاصة مع تأكيد مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تشهد فيه أروقة الحلف نقاشات حول تقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء ومستقبل دوره الاستراتيجي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد وصف الاجتماع المرتقب بأنه من «أهم الاجتماعات في تاريخ الناتو»، مشيرًا إلى وجود ملفات عالقة تحتاج إلى تسويات جديدة بين الحلفاء.

ووفق الترتيبات المعلنة، ستُفرض قيود مشددة على الحركة في عدد من المواقع الحيوية داخل العاصمة، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى مطاري إيسنبوجا وإتيمسجوت، إضافة إلى منطقة سوجوتوزو التي تضم المجمع الرئاسي، فضلًا عن محيط الفنادق المخصصة لاستضافة الوفود المشاركة. وستُصنف هذه المناطق باعتبارها «مناطق حمراء» عالية التأمين، مع قصر الدخول على الجهات المخولة رسميًا.

قيود جوية

كما ستشهد أجواء أنقرة قيودًا واسعة خلال فترة القمة، مع نشر منظومات دفاع جوي ومقاتلات من طراز «إف-16» لتأمين المجال الجوي للعاصمة. ومن المتوقع تأثر بعض الرحلات الداخلية والدولية بإجراءات أمنية إضافية وأنظمة مراقبة مشددة.

وتعتزم السلطات تركيب كاميرات مراقبة متطورة في نحو 100 موقع حيوي، إلى جانب استخدام أنظمة التعرف على الوجوه على طول مسارات تحرك القادة.