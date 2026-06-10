نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق: حادثة سقوط أباتشي الأمريكية فوق هرمز غريبة وغير منطقية

شكّك قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، في الرواية المتداولة بشأن سقوط مروحية «أباتشي» أمريكية فوق مضيق هرمز، واصفًا الحادثة بأنها «غريبة وغير منطقية» في ظل الإجراءات الأمنية والعسكرية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال محمود، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن البيئة الأمنية المحيطة بمضيق هرمز تضم قدرات متقدمة، تشمل: حاملات طائرات ومنظومات دفاع جوي ورادارات متطورة، ما يجعل من الصعب، وفق تقديره، وصول طائرة مسيّرة إلى مروحية عسكرية محمية واستهدافها بهذه الطريقة.

واستبعد أن تكون إيران وراء مثل هذا الاختراق، معتبرًا أنها لا تبدو في وضع يدفعها إلى تصعيد عسكري مباشر في ظل المساعي الجارية للتوصل إلى تفاهمات سياسية، مشيرًا إلى أن طهران اعتادت الإعلان عن أي نجاحات عسكرية تحققها، الأمر الذي يجعل صمتها بشأن الحادثة محل تساؤل.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة تتبع في الأساس للجيش الإيراني، بينما يرتبط النشاط الصاروخي غالبًا بالحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أن الحادثة تظل، من وجهة نظره، مثيرة للاستغراب وتستدعي مزيدًا من التوضيح.

وأعلن الجيش الأمريكي عبر «إكس» استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق، ردًا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز «أباتشي»، أمس الثلاثاء.

وقال ترامب لشبكة «إيه بي سي نيوز» يوم الثلاثاء: «أعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا للغاية، وهذا هو ما يحدث».

وبدأت الضربات الأمريكية في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت جرينيتش)، وأعلنت القيادة المركزية قبيل التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إتمامها. وأفاد مسئول أمريكي باستهداف نحو 20 هدفًا إيرانيًا.

وقال مسئول أمريكي تحدث إلى «رويترز» شريطة عدم الكشف عن ‌هويته، إن التقييمات الأولية خلصت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي أطلقتها إيران تقريبًا تم اعتراضها، وأنهم لم يصل إلى علمهم بعد وقوع ‌أي أضرار على الجنود الأمريكيين أو في المواقع الأمريكية.

ويعمِّق تصاعد العنف الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وأثرت على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للنفط والغاز.