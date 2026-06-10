موسكو ودمشق تبحثان إعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا

أكدت روسيا، أنها تجري مباحثات مع سوريا بشأن إعادة تنظيم منشآتها العسكرية على الأراضي السورية، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين حول مستقبل التعاون العسكري والعلاقات الثنائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تبحث مع دمشق "إعادة هيكلة محتملة" لقواعدها العسكرية في سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.

ويقتصر الوجود العسكري الروسي حاليا على قاعدتين رئيسيتين في الساحل السوري، هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية.

وانسحبت القوات الروسية من معظم مواقعها العسكرية الأخرى داخل المحافظات السورية عقب التطورات التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2024، والتي انتهت بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

كما خفضت روسيا خلال تلك الفترة حجم قواتها ومعداتها العسكرية في قاعدتي حميميم وطرطوس، لكنها حافظت على وجودها فيهما نظرا لأهميتهما الاستراتيجية.

وتقع قاعدة حميميم جنوب شرقي مدينة اللاذقية، وتُعد مركز العمليات الجوية الرئيسي لروسيا في سوريا والمنطقة.

أما قاعدة طرطوس، فهي منشأة بحرية تقع ضمن ميناء طرطوس، وتشكل نقطة الإسناد اللوجستي الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.

ورغم التغييرات التي طرأت على انتشار القوات الروسية في سوريا خلال الفترة الماضية، فإن موسكو تواصل الحفاظ على وجودها العسكري في القاعدتين عبر تفاهمات مع السلطات السورية، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير وإعادة تنظيم بنيتهما العسكري.