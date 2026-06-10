ضبط المتهم بالتحرش بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على المتهم بالتحرش بسيدة حال سيرها بأحد الشوارع بالبحيرة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استقلال شخص دراجة نارية وتحرشه بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالبحيرة.
بالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بمنطقة كوم حمادة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز قام شخص يستقل دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" بالتحرش بها.
أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهر بمقطع الفيديو وقائدها (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.