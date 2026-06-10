ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المذيعة جولي أمين، تنفيذا لقرار النبابة العامة بضبطها وإحضارها بعد عدم امتثالها لقرار استدعائها لاستكمال التحقيق معها في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات لنفسها مسجلة باسم رجل الأعمال المقبوض عليه صبري نخنوخ.

وقررت النيابة العامة استدعاء المذيعة للتحقيق مرة أخرى في واقعة نقل ملكية السيارات، بعدما أصدرت قرار سابق بإخلاء سبيلها، إلا أنها لم تحضر في الموعد المحدد، ما استدعى إصدار قرار بضبطها وإحضارها.

وفي وقت سابق قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك عقب صدور قرار بالتحفظ على أمواله.

وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها، وبيان طبيعة الإجراءات التي كانت تتخذها المتهمة بشأن السيارات محل الفحص.

وكانت الأجهزة الأمنية تحفظت على المذيعة جولي أمين، خلال محاولتها نقل ملكية 9 سيارات مسجلة باسم رجل الأعمال المقبوض عليه صبري نخنوخ في مرور النزهة.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" أن المذيعة حضرت إلى المرور وطلبت نقل ملكية السيارات لها بموجب توكيل رسمي من صبري نخنوخ الصادر ده قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أمواله، فقرر الأمن التحفظ على المذيعة لعرضها على النيابة العامة.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية فرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الآثرية وغسل الأموال.

وجاء قرار التحفظ في ضوء التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.