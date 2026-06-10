هيئة بحرية: حريق في ناقلة قبالة عُمان وفقدان فردين من الطاقم

قالت هيئة عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية، إن اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط صارا في عداد المفقودين اليوم الأربعاء، بعد اندلاع حريق في غرفة محركات الناقلة على بعد 20 ميلا بحريا ‌شمال شرقي ميناء صحار العماني.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفادت الهيئة بأن شخصًا واحدًا أُصيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تشر الهيئة إلى سبب الحريق.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة في وقت سابق من الأربعاء، بأن طاقم سفينة شحن أبلغ عن «تبادل لإطلاق النار» مع مجموعة مسلحة اقتربت على متن قارب صغير قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الهيئة أن القارب الصغير -الذي كان يقل 6 مسلحين- تراجع مبتعدًا بعد تبادل لإطلاق النار مع فريق الأمن المسلح الموجود على متن سفينة الشحن.

وأوضحت المنظمة البحرية أن الحادث وقع في خليج عدن، على بعد 88 ميلًا بحريًا جنوب غرب منطقة بلحاف اليمنية، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقًا في الأمر.

ولم تحدد الهيئة الجهة المسئولة عن إطلاق النار، لكنها حثت السفن على توخي الحذر أثناء عبورها تلك المنطقة.

وكانت المنظمة قد حذرت مؤخرًا من أن أنشطة القرصنة في خليج عدن وحوض الصومال لا تزال عند مستويات «مرتفعة»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على نشاط مجموعة واحدة على الأقل من القراصنة في المنطقة.

وهدد الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، الاثنين، باستهداف «الملاحة البحرية الإسرائيلية» في البحر الأحمر، الواقع على الجانب الآخر من مضيق باب المندب؛ وهو ممر ملاحي حيوي سبق أن هددت إيران مرارًا بإغلاقه خلال الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.