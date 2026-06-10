أردوغان: يجب وضع حد لبلطجة إسرائيل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدًا للعالم كله ويجب وقفه.

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، أضاف أردوغان في كلمة له: «إذا لم يتم وضع حد لبلطجة إسرائيل، فإن ثمن ذلك لن تدفعه المنطقة وحدها إنما الإنسانية بأسرها».

وشدد على أن إيقاف إسرائيل «مسئولية إنسانية مشتركة»، مشيرًا إلى أن منع تكرار مآسي التاريخ «واجب على الجميع».

وحذر من الانخراط فيما وصفه بـ«مغامرات تخدم شبكة المجازر الصهيونية»، معقبًا: «ندرك جيدا ما هو الهدف النهائي لأوهام أرض الميعاد، وبإذن الله لن نسمح بهذا أبدا».

ونوه الرئيس التركي إلى أن «هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة صارت تهدد تركيا أيضًا».

واستطرد: «نرى مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل في البحر المتوسط ولا ينبغي لأحد أن يغامر هناك»، بحسب تعبيره.