أجبر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيين على إخلاء حي سكني شرقي مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن الجيش أبلغ الفلسطينيين الموجودين في منطقة حي جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بضرورة مغادرة المنطقة والتوجه جنوبا، وعدم العودة قبل الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء.

​​​​​​​وأضافت المصادر أن الجيش طلبت من السكان فتح نوافذ منازلهم بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة، فيما وزع خريطة بالمساكن المستهدفة، بحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، دفع الجيش بتعزيزات عسكرية جديدة، شملت آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور شمس الذي يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار مشدد عليه منذ أشهر.

ويشهد المخيم دمارا واسعا في البنية التحتية وتجريفا للطرق وأضرارا جسيمة بالمنازل والممتلكات، فيما تعرضت مئات المنازل للهدم أو الحرق، وفق مصادر محلية.

كما تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق مداخل المخيم ومحيطه، وتمنع السكان من الوصول إليه، وتطلق الرصاص الحي تجاه من يحاول دخوله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر نهاية مايو الماضي قرارا بتمديد عملياته العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 31 يوليو 2026.

وفي 21 يناير 2025، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية بدأها في مخيم جنين قبل أن تمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أستشهد ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وأصيب 12 ألفا و666 آخرون، فيما اعتُقل نحو 23 ألفا، وجرى تهجير 33 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​