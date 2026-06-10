تحطم مروحية عسكرية في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير

تحطمت مروحية عسكرية من طراز "إم آى -17" في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، حسبما أعلن الجيش الباكستانى اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المميتة في المنطقة لليوم الرابع.

وقال الجيش، في بيان، إن المروحية تعرضت لعطل فني، وتحطمت خلال الإقلاع في مدينة مظفر آباد، عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وأضاف البيان أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم، ولكنه لم يقدم عددا محددا للخسائر البشرية.

ووقع الحادث في ظل استمرار احتجاجات عنيفة بدأت الأحد الماضي في المدن الرئيسية بالمنطقة، حيث تأكد مقتل 14 شخصا حتى الآن، في ظل قمع القوات الأمنية لأعداد متزايدة من المتظاهرين.

واندلعت الاضطرابات بسبب الحظر المفروض على حركة سياسية شعبية محلية، تُعرف باسم " اللجنة المشتركة للعمل الشعبى " والتي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية يوم الجمعة قبل مظاهرات مخطط لها.

وتريد اللجنة إلغاء المقاعد الـ12 في الجمعية التشريعية لآزاد جامو وكشمير المخصصة للاجئين من الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وقضت المحكمة العليا في المنطقة يوم الأحد الماضي بأنه لا يمكن إلغاء المقاعد المخصصة للاجئين إلا من خلال تعديل دستوري فقط.