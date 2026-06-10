ترامب: الحصار البحري على إيران الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحصار البحري على إيران يُعد «الأكثر نجاحًا في تاريخ الحروب البحرية».

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء، إلى أن «الحصار البحري يمنع إيران من إجراء أي معاملات تجارية، أو دفع رواتب جيشها، أو أي من التزاماتها المالية».

وبدأ الحصار البحري الأمريكي على إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، مما أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميًا.

وأعلنت إيران أنها لن تتراجع عن إغلاق المضيق إلا بعد رفع الحصار بالكامل، فيما تصر واشنطن على إبقائه كأداة ضغط رئيسية في المفاوضات.

ومؤخرًا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر ‌قاليباف، في رسالة نشرها عبر قناته على «تلجرام» الاثنين، إن طهران ⁠ستحوّل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى «للعدو».

وأضاف قاليباف: «لن نكتفي بالقتال أو التفاوض، بل سنخوض القتال في الوقت ‌الذي ⁠يناسبنا ونتفاوض في الوقت الذي يناسبنا».

وأشار إلى أن إيران تسعى لإنهاء الحرب ⁠وتحقيق الأمن والاستقرار، رغم تجديده التأكيد على أن طهران «لا تثق بالطرف الآخر».