هيثم عبد العظيم: «دوري أورا» استثمار في مستقبل الكرة المصرية والدوري الأقوى عربيا في الجماهيرية وصناعة المواهب

على هامش إطلاق أورا مصر اسم "دوري أورا" على بطولة الدوري المصري الممتاز لمدة 4 سنوات، أكد هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها الشركة لدعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وأضاف: "الدوري المصري من أقوى الدوريات في المنطقة، وأراه بلا منازع الأقوى عربيًا من حيث الجماهيرية والتاريخ والقدرة على صناعة المواهب، ما يجعل الاستثمار فيه استثمارًا في مستقبل الكرة المصرية".

وأشار إلى أن اتفاقية الرعاية تعد الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، إلى جانب تخصيص أورا دعمًا إضافيًا بقيمة 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية.

كما أوضح أن دور الشركة يمتد إلى رعاية المنتخب المصري ودعم تطوير المواهب الشابة من خلال البطولات الدولية للناشئين التي تنظمها أورا منذ خمس سنوات، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة عالميًا.