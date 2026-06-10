أكد تولو تيـنتي، وكيل أعمال المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، أن موكله لا يرغب في مغادرة إنتر ميلان رغم اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بضمه، من بينها برشلونة.

وجاءت تصريحات تيـنتي بعد ظهوره في مقر نادي إنتر، عقب اجتماع مع مسؤولي النادي، حيث أوضح أن مستقبل اللاعب لم يكن ضمن جدول النقاش.

وقال وكيل باستوني: “لم نذهب إلى إنتر لمناقشة وضع باستوني. هو لاعب في إنتر بكل تأكيد، ولا يزال لديه عامان في عقده. يرتدي قميص إنتر، ويريد احترام عقده، وهو سعيد هنا، ولم تكن هناك أي مشكلة”.

وأضاف: “باستوني لاعب في إنتر، وسيبقى بالتأكيد في إنتر. في كرة القدم كل شيء ممكن، وأي لاعب بمستواه يجذب اهتمام الأندية الكبرى، لكن الأمر ليس مطروحًا حاليًا. هو سعيد للغاية في ناديه”.

وأشار إلى أن احتمالات رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية غير واردة في الوقت الحالي، رغم استمرار الاهتمام الخارجي به.

ويبلغ باستوني من العمر 27 عامًا، ويرتبط بعقد مع إنتر حتى يونيو 2028، وكان قد انضم إلى النادي قادمًا من أتالانتا في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو عام 2018، كما لعب موسمًا معارًا إلى بارما.

وشارك المدافع الإيطالي في 40 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع ستة أهداف، كما خاض 43 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل 3 أهداف.