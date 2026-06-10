الكويت تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت، والتي كان آخرها اليوم، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويُعد تماديًا خطيرًا يعرِّض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ والمُسيَّرات ضد كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك بعد غارات أمريكية على إيران، ردًا ‌على إسقاط طائرة ⁠هليكوبتر من ⁠طراز «أباتشي» تابعة للجيش الأمريكي.

وأعلنت السلطات البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، بعد إعلان الحرس الثوري عن استهدافه قاعدة أمريكية في المنامة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان على منصة «إكس»: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي الكويتية لأهداف جوية معادية.

وقال في بيان على منصة «إكس»: «تُعلن رئاسة الأركان العامة للجيش، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة».

وفي الأردن، قالت القوات المسلحة إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ ‌أُطلقت ‌من إيران باتجاه ‌منطقة ⁠الأزرق في الأردن.

وأضافت أن ⁠حطامًا من عملية الاعتراض سقط ⁠على الأراضي ‌الأردنية، ولكنه لم ‌يسفر عن ‌أي ‌إصابات أو أضرار مادية.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية لهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات لمرفوضة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.