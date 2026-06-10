عرض مساء اليوم الفيلم البيئي التجريبي القصير "السيرة الذاتية لسبت بوص"، للمخرجة دينا عبد المجيد، ضمن فعاليات مسابقة أصداء المتوسط، بمهرجان "الإسكندرية للسينما الخضرا".

ويُعد الفيلم أول تجربة لصناعته وإخراجه، بعد المشاركة في ورشة متخصصة قدمها ماجد مكرم، بهدف توظيف الأدوات السينمائية في طرح قضايا البيئة والاستدامة بأساليب إبداعية.

يتناول الفيلم قصة "سبت البوص"، ذلك العنصر البسيط الذي كان حاضرًا في تفاصيل الحياة اليومية داخل البيوت المصرية، حيث يمنحه العمل صوتًا خاصًا ليروي سيرته الذاتية بنفسه، مستعرضًا رحلته وعلاقته بالإنسان والبيئة في معالجة بصرية تجريبية.

وأعربت دينا عبد المجيد عن امتنانها لكل من ساهم في خروج العمل إلى النور، موجهة شكرًا خاصًا إلى أحمد الرومي ولكل فريق العمل والداعمين الذين شاركوها هذه التجربة الفنية الأولى.

تُقام فعاليات مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء داخل مسرح ساقية جوانا، والذي يُعد المقر الرئيسي لاستضافة عروض الأفلام والندوات والجلسات النقاشية الخاصة بالمهرجان.

ويستضيف المكان فعاليات الدورة الجديدة خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2026، حيث يتم عرض مجموعة من الأفلام البيئية القادمة من دول مختلفة، إلى جانب تنظيم ندوات متخصصة حول قضايا البيئة والعدالة المناخية، بمشاركة صناع أفلام وخبراء في المجال.