برشلونة ينسحب من تفعيل بند شراء راشفورد

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة قرر عدم تفعيل خيار شراء النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مقابل 30 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام عودته إلى ناديه مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة إعارته.

وبحسب التقارير، فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود خلال الأيام الأخيرة، رغم المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب خلال فترة إعارته، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن برشلونة لن يفعل بند الشراء الذي تنتهي صلاحيته خلال أيام قليلة، مع إمكانية إعادة فتح باب المفاوضات لاحقًا حول صيغة مختلفة، مثل إعارة جديدة أو شروط مالية معدلة، في حال موافقة مانشستر يونايتد.

في المقابل، أوضحت تقارير صحفية أن الجهاز الفني في برشلونة بقيادة هانز فليك لا يضع راشفورد ضمن أولوياته، في ظل وجود خيارات هجومية أخرى مثل أنطوني جوردون، إلى جانب تحفظات تتعلق بالعمر والراتب المرتفع للاعب.

ومن جهة أخرى، لا يبدو أن مانشستر يونايتد يخطط لإعادة دمج اللاعب في خططه للموسم المقبل، ما يضع راشفورد أمام فترة غامضة في سوق الانتقالات، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026.

وتشير تقارير إلى وجود اهتمام من عدة أندية إنجليزية مثل آرسنال وتوتنهام وأستون فيلا، في وقت يسعى فيه اللاعب لحسم مستقبله سريعًا قبل بداية الموسم الجديد.